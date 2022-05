Borrell (ASPB) pide más inversión en sanidad pública para evitar que el sistema se debilite

Cree que los distintos niveles de gobernanza en Europa "tienen que pulirse"

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y gerenta de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell, ha pedido invertir más en sanidad pública y salud colectiva para que el sistema sanitario público sea "fuerte", una medida que según ella evitará que la gente con más recursos acuda a la sanidad privada y debilite, así, el sistema nacional de salud.

Lo ha dicho este viernes en el debate 'Hacia una UE más sana' organizado por Europa Press y el Parlamento Europeo en el que ha participado junto al eurodiputado Nicolás González (S&D) y el investigador sénior del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) Manolis Kogevinas.

Ha advertido del "daño horrible" que ha hecho la pandemia a los servicios asistenciales, que han diagnosticado un 30% menos de casos de cáncer en Barcelona, así como menos enfermedades crónicas y otras patologías debido a la asistencia del Covid-19.

Sobre la gestión de la pandemia, Borrell considera que la relación entre los distintos niveles de gobernanza en Europa "tienen que pulirse" porque durante la crisis sanitaria llegaban directrices europeas, del Gobierno y de la Generalitat, una situación que dificultaba el trabajo de la agencia, ha dicho la gerenta.

"Cuando eres el último eslabón pierdes la globalidad", ha lamentado Borrell, que ha destacado que una de las ventajas de la crisis sanitaria derivada de la pandemia ha sido poner la salud en el centro y darle más relevancia, en sus palabras.

ONE HEALTH

La estrategia 'One health', en la que profesionales de distintos ámbitos y disciplinas trabajan conjuntamente en políticas de salud pública, es algo "fundamental" para Borrell, aunque ha subrayado que es un enfoque difícil porque las administraciones están organizadas de forma muy vertical y dificultan la labor intersectorial, ha dicho.

Dentro de la ASPB hay "bastante" interacción entre los profesionales de la salud humana, la salud animal y de salud ambiental, pero Borrell ha lamentado que cuando tienen que trabajar con otras administraciones no es fácil y ha abogado por avanzar hacia esta estrategia One Health.

HÁBITOS SALUDABLES

Borrell ha defendido que no se debe "victimizar" a aquellas personas que no tienen hábitos saludables porque es una cuestión que no depende sólo de su voluntad, sino de todo lo que los rodea, es decir, depende de aquellos determinantes sociales, económicos, políticos y ambientales, entre otros.

Así, las personas con más poder adquisitivo tendrán "más facilidad" para llevar unos hábitos saludables porque tienen más recursos, por lo que Borrell ha abogado por pensar e impulsar acciones para que la sociedad pueda tener hábitos saludables independientemente de su nivel socioeconómico.

SALUD MENTAL

Sobre el plan de salud mental de Barcelona, Borrell ha reivindicado sus cuatro grandes ejes para impulsar una política de estas características a nivel local: determinantes socioeconómicos; servicios; derechos y estigma social, y gobernanza.

Ha advertido de que las mujeres tienen peores indicadores de salud mental que los hombres y del aumento de las problemáticas de salud mental entre los jóvenes a raíz de la pandemia, así como de la situación de las personas con un nivel socioeconómico menor.

CIUDADES

Sobre la salud pública en las ciudades, Borrell ha descrito tres factores importantes: la equidad, para impulsar la "regeneración urbana" de los barrios más pobres; el acceso a la vivienda, para evitar la gentrificación; y la movilidad, que repercute en la calidad del aire que respira la ciudadanía.

En esta línea, ha abogado por abordar la movilidad desde un punto de vista metropolitano porque cada día entran y salen de la capital catalana unos 500.000 coches, según Borrell.