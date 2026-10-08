Borrell cree que el problema tecnológico en Europa "no es la regulación, es la falta de producción"

La jornada en la que participó Josep Borrell - ARNAU DALMASES-ORANGE EMPRESAS

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centre for International Affairs (Cidob) y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, considera que el problema tecnológico en Europa "no es la regulación, es la falta de producción", y alerta de la dependencia de los servicios en la nube de proveedores estadounidenses.

Borrell participó este miércoles en las jornadas tecnológicas 'Mentes Digitales' organizadas por Orange Empresas en el Recinte Modernista de Sant Pau, donde se abordó cómo innovar en un contexto marcado por la competencia tecnológica entre potencias y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en las empresas, informan los organizadores en un comunicado este jueves.

Borrell destacó que el cuello de botella de Europa no está en el laboratorio: "Sabemos inventar, tenemos capacidades técnicas y personal. Nos falta sobre todo financiación y aprovechar las economías de escala. Estamos muy fragmentados".

Entre las palancas para conseguir estos objetivos citó un mercado de capitales común, la compra pública, una energía más barata y ecosistemas que incentiven la innovación para frenar la fuga de talento.

Asimismo, instó a analizar el plan quinquenal de China, donde la IA "no está en el laboratorio, está en todas partes" e impregna la política industrial, ambiental y agrícola.

También alertó de la dependencia europea de los servicios en la nube de proveedores estadounidenses, una situación que se extiende a la computación avanzada, los semiconductores, los minerales críticos y los cables submarinos: "La autarquía es una fantasía", advirtió.

Sobre el debate regulatorio, ha cuestionado que se haya puesto de moda decir que el problema de Europa es el exceso de regulación, pero a su juicio, desregular no significa simplificar" y cree que "el problema no es la regulación, es la falta de producción".

Por otro lado, advirtió que la IA puede ampliar la desigualdad entre países, como ocurrió con las vacunas de la Covid: "El desarrollo de la IA no puede detenerse, pero sí controlarse, con las personas por encima de las máquinas".

GENÍS ROCA

Por su parte, el experto en transformación empresarial, desarrollo de negocio y cultura digita, Genís Roca, explicó que la IA entra en las organizaciones por tres vías, cada una con un modelo de gestión distinto: la que usan los empleados, la que se compra en el mercado y la que nace de una estrategia de la dirección.

En su opinión, sobre la primera hay un volumen de IA oculta mayor del que creen los directivos, "ya sea porque los trabajadores no saben todavía si sus pruebas funcionan, porque tienen dudas sobre el uso de determinados datos o porque prefieren no comunicar que tardan la mitad de tiempo en realizar determinadas tareas".

"Tenemos la obligación de que la IA oculta aflore", señaló Roca, quien, frente a este uso espontáneo, aseguró que la IA adquirida en el mercado permite ganar eficiencia, aunque ofrece soluciones que también están disponibles para los competidores.

Por ello, situó el verdadero potencial diferencial en la tercera vía, la IA estratégica, aquella que responde a las necesidades y objetivos específicos de cada compañía.

PREMIO PARA EL PUERTO DE BARCELONA

En la jornadas, el Puerto de Barcelona recibió el premio AleluIA, que reconoce a los clientes empresariales que "destacan por su espíritu innovador en la aplicación de la tecnología y su colaboración en proyectos de digitalización".

Orange y el Port de Barcelona colaboran desde 2023, cuando el operador desplegó en el recinto portuario una red privada 5G SA y, en abril de 2025, realizaron la primera prueba de concepto en España de drones aéreos y acuáticos operados de forma coordinada sobre esa red y computación en el borde (edge).