Borrell, sobre la guerra en Gaza: "Los europeos estamos en el lado de los malos por omisión"

El catedrático de Historia de Oriente Medio Jean-Pierre Filiu dice que "Europa en Gaza no existe"

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cidob y ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha referido a la guerra en Gaza: "Los europeos estamos en el lado de los malos por omisión", ha afirmado.

Así lo ha dicho en el marco de una conferencia en el Cidob este lunes bajo el título 'Paz en Gaza, guerra sin límite', a cargo del catedrático de Historia de Oriente Medio en Sciences Po Jean-Pierre Filiu, y con la participación del director del Cidob, Pol Morillas.

Borrell ha asegurado que Europa es la única que puede parar lo que ha calificado de catástrofe, aunque, a su parecer, está "demasiado dividida" para tomar partido.

Además, ha criticado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de la que ha dicho que ha tenido que pasar año y medio y sumar 40.000 muertos para que "descubra lo que está pasando", y ha definido como blanda la respuesta de la UE de estudiar suspender las relaciones comerciales con Israel.

Ha añadido que, después de su experiencia en Bruselas, tiene "dudas" de que la UE actúe porque, ha dicho, hay mucha gente en Europa que comulga con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

También ha apuntado que Netanyahu y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, están "cogidos de la mano", y que Israel tiene el apoyo del complejo de culpa alemán, textualmente.

"LABORATORIO DE UN MUNDO SIN DERECHOS"

Filiu ha afirmado que "Gaza se ha vuelto un laboratorio de un mundo sin derechos", y ha asegurado que Europa en Gaza no existe, en sus propias palabras.

El catedrático ha hecho un repaso de la historia y situación actual de Palestina y Gaza, explicando que "todo cambió con la creación del Estado de Israel en 1948", porque Gaza era un oasis y ahora es una franja, ha apostillado.

También ha explicado su experiencia en Gaza, donde estuvo entre diciembre y enero de este año: "He confrontado lo que sabía con la realidad del terreno y puedo decir que es mucho peor que todo lo que ustedes saben".

Ha señalado que "el triángulo entre Putin, Netanyahu y Trump" está ahogando a Europa, y ha dicho que la única manera de salir de esta situación es, a su parecer, abrir un camino hacia la paz real que es la solución de los dos estados.

"El mundo tiene que regresar a Gaza y Gaza tiene que regresar al mundo", ha subrayado, además de destacar que, según él, el único aliado de Trump es Netanyahu.

"PUNTO MUERTO HUMANITARIO"

Filiu ha criticado que, desde que Hamás tomó el control de la franja de Gaza en 2007 y empezó el bloqueo, "Europa se acostumbró a eso haciendo gestos humanitarios", lo que ha definido como un punto muerto humanitario.

Además, ha apuntado que después de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 "todos los sentimientos eran legítimos menos la sorpresa", y ha calificado de destrucción sistémica la estrategia de Israel.

"Israel no conoce de nada a Gaza. No hay ni un soldado andando en Gaza o hablando con la gente. Somos ciegos conducidos por ciegos", ha añadido, criticando que si no hay una contraposición de Europa la situación, a su parecer, irá a peor porque los Estados Unidos, dice, van a empujar más y más.

También ha señalado a Hamás, que ha asegurado, "tiene una responsabilidad tremenda en la catástrofe" y ha afirmado que el grupo está relativamente más fuerte que antes de la guerra, pese a haber sufrido mucho, textualmente.