Borrell inicia su presidencia del Cidob y aboga por reforzar su "posicionamiento internacional"

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior Josep Borrell ha iniciado este miércoles su mandato como presidente del Cidob y ha manifestado su "intención de contribuir a reforzar el posicionamiento internacional" del centro de investigación.

Borrell ha subrayado que el momento actual es "un momento de cambio del orden internacional y de aproximar los estudios, la reflexión y el análisis prospectivo a los decisores políticos, así como al conjunto de la sociedad", informa el Cidob en un comunicado.

Ha iniciado su agenda con varias reuniones con el personal del Cidob, con el equipo investigador de la institución y con el Patronato, con quien ha compartido los "retos de la institución y las prioridades de su mandato".

El próximo sábado participará en su primer acto público en el Palau de Pedralbes, durante la 23 edición de la conferencia internacional 'War and Peace in the 21st Century: El futuro de Oriente Medio: entender el conflicto, construir la paz'.

La conferencia abordará las causas del conflicto en Oriente Medio y su dimensión internacional, analizando "cómo la comunidad internacional puede promover el diálogo y aportar soluciones para una paz duradera y qué escenarios pueden preverse para la región".