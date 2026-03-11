Borrell pide autocrítica a la UE y lamenta que la ayuda a Ucrania "ha sido excesivamente gradual"

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del Cidob, Josep Borrell. - EUROPA PRESS

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del Cidob, Josep Borrell, ha pedido que la UE haga autocrítica de su papel en la guerra de Ucrania, y ha lamentado que la ayuda que ha dado a los ucranianos "ha sido excesivamente gradual".

Así se ha pronunciado este miércoles en el acto 'Ucrania, ¿qué paz?' organizado por el Cidob, en el que ha participado la abogada de Derechos Humanos ucraniana y premio Nobel de la Paz de 2022, Oleksandra Matviichuk, junto con el escritor colombiano Héctor Abad.

"No dimos todo desde el principio, fuimos dando a medida que la guerra se prolongaba y veíamos que Ucrania resistía, porque al principio nadie creyó que Ucrania podía resistir", ha asegurado Borrell, que ha añadido que se pensaba que la guerra iba a durar un par de semanas.

Ha recordado que la UE ofreció como primera medida 5.000 cascos, y que la siguiente fueron aviones de combate F-16, pero ha añadido que entre una medida y la siguiente pasó "demasiado tiempo sin dar las armas" que se podían haber dado sin esperar tanto, tras lo que ha argumentado que se hizo así por miedo a la reacción rusa.

"La crítica que nos tenemos que hacer a nosotros, me la hago a mí en primera persona, porque de alguna forma yo estaba allí para bien o para mal, hice lo que pude y no lo que no pude", ha reconocido Borrell.

NO ACEPTAR UNA "PAZ RÁPIDA"

Ha deseado que las sociedades occidentales "asuman su responsabilidad y que sigan ayudando a Ucrania y que no acepten una paz rápida porque es la manera de acabar con un problema", y ha apuntado que una paz rápida no será necesariamente la paz que Ucrania ha luchado por conseguir, tras lo que ha reclamado una paz justa.

También ha argumentado que quienes están muriendo en el bando ruso es la gente más pobre del país, ya que el ejército ruso está pagando a estas personas para que luchen en la guerra, y lo está financiando mediante la venta de hidrocarburos, que la UE "ha seguido comprando".

"Hemos sido también muy graduales en el prohibir comprar, quizá porque no hemos tenido el poder que tiene Estados Unidos", ha reflexionado Borrell, que ha emplazado a la UE a no tenerle miedo al poder, ya que el poder permite lograr objetivos.