Borrell: "Plantaremos cara a las falsedades del 'procés"

Publicado 01/07/2018 11:57:27 CET

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este domingo que el Gobierno se enfrentará a las "falsedades" que difunda la Generalitat en el exterior.

"Tendremos que hacer diplomacia social y mediática. Y plantar cara cuando se digan falsedades", ha avisado en una entrevista de El Periódico recogida por Europa Press.

Ha criticado que el proceso independentista ha hecho "una propaganda negativa y deformante", que considera que ha dañado la imagen de España en el exterior, pero ha afirmado que lo rebatirán con datos y hechos.

"Algunas cosas son fáciles de explicar: si en España la justicia no es independiente, ¿cómo se entiende la condena del caso Gürtel, que hizo caer al Gobierno?", ha señalado.

Borrell ha lamentado que los dirigentes independentistas y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hagan un "discurso descalificativo de España y de su sistema político y judicial, de una Catalunya colonizada, subyugada y expoliada".

Aun así, ha destacado la respuesta del embagador en Washington, Pedro Morenés, ya que cree que "ningún embajador se queda impasible ante ataques a su país como los que profirió Torra".

Sobre la reapertura de delegaciones de la Generalitat en el exterior, ha defendido que el Gobierno "no se opone a que la Generalitat tenga delegaciones en el exterior para ejercer sus competencias", pero ha advertido de que no las puede llamar embajadas.

"No se les puede llamar embajadas, porque no lo son, y para abrirlas la ley vigente exige cumplir unos trámites que lamentablemente todavía no se han cumplido", ha sentenciado.