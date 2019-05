Bou (PP) propone cambiar el nombre de la plaza del "golpista" Macià por Montserrat Caballé

Publicado 16/05/2019 12:19:18 CET

Sobre el veto del Parlament a Iceta, advierte del poder de ERC sobre el PSOE

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou (PP) ha propuesto cambiar el nombre de la plaza Francesc Macià, al que considera un "golpista", por el de Montserrat Caballé, porque ve en la cantante a una persona querida por todo el mundo y que ha mejorado la imagen de la ciudad, ha dicho en una atención a los medios este jueves en la plaza.

Bou ha lamentado que Macià "fue el espejo del 'golpismo' que después Lluís Companys llevó a cabo", por lo que no merecen este recuerdo en Barcelona igual que no lo merecería Antonio Tejero, ha dicho, y ha asegurado que le parece aún más grave la actuación del expresidente Carles Puigdemont al declarar la república --que después suspendió--.

Ha asegurado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cambia el nomenclátor de las calles a libre albedrío, por política y "sectarismo puro", y ha pedido que se decida democráticamente en los distritos, criticando el cambio de nombre de la plaza Llucmajor, que pasó a llamarse de la República, y se ha preguntado a qué república hace referencia.

"¿Dónde está Joan Antoni Samaranch? ¿Dónde está Adolfo Suárez? ¿Dónde está Dalí? Gente que ha hecho muchísimo por Barcelona y por Catalunya", y ha abogado por normalizar Barcelona, con nombres de calles que sean aceptados por todo el mundo, haciendo partícipes a los vecinos, y también ha propuesto cambiar Companys por Samaranch y dedicar una calle al cantante Freddy Mercury.

CINC D'OROS Y RUBIANES

Ha lamentado el cambio de plaza Joan Carles I por Cinc d'Oros, y la de la calle Almirall Cervera: "Un héroe que no tiene nada de político, que era un militar que, pobrecito, lo sacrificaron. Lo sacan y ponen al señor Rubianes. Si el señor Rubianes tiene que tener una calle, pues que la tenga, pero que no saquen a Almirall Cervera".

Sobre la calle Príncep d'Asturies, ha explicado que el PP propuso cambiarlo por el de Princesa d'Asturies, pero finalmente se le puso Riera de Cassoles --por iniciativa vecinal y votación en el distrito--: "Es cosa pequeña y provinciana, buscar esas cositas que están muy bien para un pueblo, pero Barcelona tiene que tener grandes nombres", entre los que debería haber también alguna figura europeísta.

También ha lamentado la retirada de la estatua dedicada a Antonio López López, Marqués de Comillas, a quien ha definido como probablemente el empresario más importante del siglo XX, que fue mecenas de Mossèn Cinto Verdaguer y creó la empresa Trasmeditarranea: "Decían que era 'negrero', es que no entiendo nada. La justicia es lo que creemos en cada momento a través de los tiempos, lo que ahora es justo, dentro de 30 años no lo será".

Ha defendido que los consejeros del distrito tengan voz en los cambios de nombre, y que se consulte con los vecinos y comerciantes, "que son los que lo viven", y porque cree que es lo que da libertad y democracia.

Preguntado por el veto del Parlament a Miquel Iceta como senador de designación autonómica, Bou ha señalado el poder que cree que tiene ERC sobre el partido socialista, y ha asegurado que Pedro Sánchez no tiene libertad: "Está sujeto a un poder que no es aritmético, porque no son tantos", y cree que se ha echado atrás, ha dicho.