Brazís (Endesa) analiza en el primer Dinar Cambra Osona el plan estratégico de la compañía

El director de Endesa Catalunya, Enric Brazís, en el primer Dinar Cambra Osona - XEVI VILAREGUT

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Endesa Catalunya, Enric Brazís, ha analizado en el primer Dinar Cambra Osona la infraestructura eléctrica de la comarca y ha compartido con una treintena de empresarios de la zona el plan estratégico de la compañía y los retos del sector.

La sesión, celebrada en la sala Sert del edificio el Sucre de Vic (Barcelona), responde a una nueva iniciativa de la Cámara de Barcelona con el objetivo de generar espacios de reflexión e intercambio entre empresarios del territorio, informa la entidad cameral en un comunicado este martes.

Brazis ha aprovechado el acto para compartir con las empresas de Osona el plan estratégico de la compañía y los retos del sector eléctrico, a la vez que conocer de primera mano la visión del tejido empresarial y sus necesidades.

Por su parte, los empresarios participantes han trasladado al directivo sus reivindicaciones, como por ejemplo, "una interlocución más personal y directa con el territorio".

El presidente de la Cámara de Barcelona en Osona, Josep Pujadas, ha calificado de "éxito" la primera edición y ha puesto en valor estos encuentros como una oportunidad para hacer llegar iniciativas locales.