La Brimo de los Mossos dispersa a un grupo de manifestantes por Palestina en Barcelona

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra ha dispersado este viernes un grupo de manifestantes en el Moll de Sant Bertran al llegar a la zona de las Drassanes de Barcelona, después de que estos se agruparan ante ellos y lanzaran diversos objetos y cohetes.

Los antidisturbios de la policía catalana ha disuadido a la multitud con gas lacrimógeno, y han avisado por megafonía que cargarían en caso de que no se alejaran.

La policía catalana también ha blindado el acceso a la Ronda Litoral para evitar el acceso de manifestantes, así como calles de la zona.