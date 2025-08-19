El BSC desarrolla un sistema que pronostica brotes de dengue en Barbados con 3 meses de antelación

Heliógrafo de Campbell-Stokes, que mide la duración diaria de la luz solar, ubicado en la estación meteorológica del Servicio Meteorológico de Barbados en Charnocks, Barbados. - RACHEL LOWE - BSC

Se basa en varios indicadores meteorológicos

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo de Resiliencia en Salud Global del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) han desarrollado un modelo predictivo capaz de pronosticar brotes de dengue en Barbados con hasta 3 meses de antelación.

El modelo, publicado en la revista 'The Lancet Planetary Health', incorpora interacciones entre variables climáticas como indicadores de temperatura y precipitaciones con distintos intervalos temporales, y puede pronosticar la probabilidad de un brote de dengue y el número de casos, informa el BSC en un comunicado este martes.

La investigación ha puesto de manifiesto que las condiciones "extremadamente secas" 5 meses antes de un brote, seguidas de temperaturas más cálidas 3 meses antes y fuertes precipitaciones un mes antes, provocaban la mayor incidencia de dengue.

MEJORA "SIGNIFICATIVA"

El modelo identificó correctamente el 81% de los brotes observados durante la validación del modelo para el período de 2021 a 2022, mejorando "de manera significativa" los modelos de vigilancia tradicionales.

La primera autora del estudio y doctoranda en el grupo de Resiliencia en Salud Global del BSC, Chloe Fletcher, ha explicado que al centrarse en las interacciones entre los distintos factores, pudieron prever "mejor" el riesgo de brotes de dengue en Barbados.

"Estas previsiones proporcionan a los responsables de la toma de decisiones a escala local y regional información útil y oportuna para mitigar o prevenir la aparición de un brote", ha apuntado.

MUNDIAL DE CRÍQUET

En colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar de Barbados y otros organismos, el equipo científico aplicó el modelo en un contexto real antes de la Copa del Mundo de Críquet Twenty20 (T20) masculina, que se celebró en Barbados en junio de 2024.

Pronosticó una probabilidad del 95% de un brote de dengue basado en los casos observados y las condiciones climáticas previstas para marzo de 2024, lo que provocó, antes del torneo, controles adicionales y nuevos tratamientos en los lugares de cría de mosquitos conocidos alrededor de la sede del evento y las comunidades cercanas.

A partir de 2025, el modelo formará parte de un sistema nacional de alerta temprana del dengue en Barbados.

De cara al futuro, el equipo tiene previsto seguir validando el modelo y explorar su aplicación a otros contextos geográficos y enfermedades sensibles al clima.