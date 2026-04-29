El BSC identifica por qué algunos órganos reproductores femeninos envejecen de forma desigual

Las autoras del estudio en el BSC. - BSC

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) ha identificado los genes responsables de que los órganos del sistema reproductor femenino envejezcan de forma desigual, con la menopausia como "punto de inflexión".

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Aging', presenta el "primer atlas a gran escala" de este ámbito, proporcionando una nueva visión de cómo este proceso impacta en la salud, informa el BSC en un comunicado de este miércoles.

La investigación ha integrado 1.112 imágenes de tejidos de 659 muestras, procedentes de 304 mujeres de entre 20 y 70 años, y el análisis de la expresión de miles de genes, lo que ha permitido reconstruir la trayectoria del envejecimiento de útero, ovarios, vagina, cérvix, mamas y trompas de Falopio.

Los investigadores han clasificado las imágenes mediante inteligencia artificial (IA) y han aprovechado los recursos de supercomputación del MareNostrum 5 para identificar tanto los cambios observables en los tejidos como los procesos asociados al envejecimiento en cada órgano.

Los resultados muestran que no todos envejecen de manera uniforme ni lineal, ya que mientras el ovario y la vagina presentan un envejecimiento progresivo que comienza años antes de la menopausia, el útero experimenta cambios "mucho más abruptos" en torno a este momento.

El análisis también revela que no solo los órganos envejecen de forma distinta, sino también los tejidos dentro de un mismo órgano, como la mucosa o el músculo uterino, "especialmente sensibles" a los cambios asociados a la menopausia.

REORGANIZAR LOS ÓRGANOS

La líder del grupo de Transcriptómica y Genómica Funcional del BSC y directora del estudio, Marta Melé, ha apuntado que hasta ahora se tendía a considerar la menopausia principalmente "como el final de la función reproductiva de ovario".

"Sin embargo, nuestros resultados muestran que actúa como un punto de inflexión que reorganiza profundamente otros órganos y tejidos del sistema reproductor, y nos permiten identificar los genes y procesos moleculares que podrían estar detrás de estos cambios", ha explicado.

MONITORIZACIÓN NO INVASIVA

El estudio también ha identificado señales asociadas al envejecimiento que pueden detectarse en sangre, tras analizar muestras de plasma sanguíneo de 21.441 mujeres, lo que permitiría monitorizar de forma no invasiva el estado de los órganos reproductivas y anticipar riesgos asociados a la menopausia.

La investigadora del BSC y coautora del estudio, Oleksandra Soldatkina, ha apuntado que poder observar los cambios moleculares en la sangre "abre la puerta a nuevas herramientas clínicas".