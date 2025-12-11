Budó (ACM) destaca el papel de los municipios en políticas ambientales en la cumbre UNEA-7 en Kenia

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, interviene en una cumbre de la ONU en Nairobi (Kenia) - ACM

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha reivindicado este jueves el papel "esencial" de los municipios en la implementación de las políticas ambientales en la 7 Asamblea de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEA-7) en Nairobi (Kenia).

En su discurso, Budó ha destacado que los territorios son "laboratorios naturales de innovación en los que las soluciones se hacen tangibles", informa la ACM en un comunicado.

La presidenta de la entidad también ha defendido la necesidad de redes de cooperación, repositorios abiertos de buenas prácticas y programas de mentoría para "multiplicar el impacto local en todo el mundo".

"Nuestro mensaje es claro: cuando los gobiernos locales lideran, los compromisos globales se convierten en realidades", ha agregado.

IMPULSAR SOLUCIONES SOSTENIBLES

Budó ha participado junto al secretario general adjunto de la ACM, Sergi Penedès, en la UNEA-7, que reúne a los 193 estados miembros de la ONU, gobiernos locales y regionales, sociedad civil y actores internacionales, y que se celebra del 8 al 12 de diciembre en Nairobi.

Bajo el lema 'Impulsar soluciones sostenibles para un planeta resiliente, la UNEA-7 trabaja para aprobar la Estrategia a Medio Plazo del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP) 2026-2029, así como el programa de trabajo y presupuesto 2026-2027.