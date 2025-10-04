El bus interurbano en el Vallès Oriental (Barcelona) incorpora una línea y refuerza otras

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha anunciado mejoras del bus interurbano en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), así como una nueva línea de bus, sobre todo para favorecer la conectividad entre los municipios en el entorno de Granollers (Barcelona).

Empezarán el 7 de octubre con mejoras en el corredor La Garriga - Granollers - Montmeló - Montornès - Vilanova del Vallès - Vallromanes (Barcelona), informa este sábado el Departament que encabeza la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica Sílvia Paneque.

La línea 416 se dividirá en dos, con una ruta entre La Garriga, les Franqueses y Granollers, y otra entre Granollers, Montmeló y Montornès, para recortar el recorrido y ganar fiabilidad; además se amplía la cobertura horaria y el número de servicios, y se coordinan los horarios con los trenes de Rodalies de la R2.

Así, el servicio entre La Garriga, les Franqueses y Granollers pasa a ser independiente y se alarga hasta la estación de Rodalies de Granollers Centre.

NUEVA LÍNEA

También se crea una línea entre Vallromanes, Vilanova del Vallès, Montornès y Montmeló, que funcionará de lunes a viernes en días laborables todo el año, con una frecuencia de paso de 30 minutos, y que conectará con la R2 de Rodalies.

El servicio entre Granollers, Montornès y Montmeló tendrá 35 expediciones por sentido, lo que, junto con la nueva línea, consigue una frecuencia de paso de 15 minutos para los trayectos entre Montornès y Montmeló.

El servicio entre La Garriga y Granollers tendrá 33 trayectos de ida y 33 de vuelta de lunes a viernes, aumentando la cobertura horaria con un primer servicio a las 5.15 y un último servicio desde La Garriga a las 21.56.

INCREMENTO DE LA DEMANDA

El uso de bus interurbano ha crecido un 10% anual en este corredor, registrando más de 945.000 viajeros el año pasado.

Las mejoras forman parte del Plan de choque para mejorar buses interurbanos y representan un incremento de la aportación de unos 630.000 euros anuales que se financian mediante el Fons Climàtic.