Un bus turístico se incendia en la Diagonal de Barcelona, ya desalojado y sin heridos

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un bus turístico se ha incendiado este viernes en la Avinguda Diagonal de Barcelona con la calle Rosselló, y ya ha sido desalojado sin que consten heridos.

Se han desplazado al lugar de los hechos 5 dotaciones de Bombers de Barcelona, junto a otras dotaciones de cuerpos de emergencias, ha informado el 112 de la Generalitat, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El teléfono de emergencias ha recibido unas cincuenta llamadas relacionadas con este incidente.