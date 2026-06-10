Buscan a una buceadora de 24 años desaparecida mientras hacía una inmersión en Cadaqués (Girona)

Efectivos de Salvamento Marítimo buscan a una buceadora desaparecida en Cadaqués - SALVAMENTO MARÍTIMO
GIRONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Bombers de la Generalitat participan este miércoles por la tarde en un dispositivo de búsqueda de una buceadora de 24 años desaparecida mientras hacía una inmersión en la zona de S'Encalladora, en Cadaqués (Girona), ha informado Salvamento Marítimo en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
En otro apunte en 'X', los Bombers han explicado que participan en el dispositivo desde el mediodía de este miércoles con 7 dotaciones, entre las cuales unidades subacuáticas y drones.
Salvamento Marítimo ha informado que en el dispositivo también colaboran pesqueros y embarcaciones locales.