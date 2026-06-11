Buscan a un menor de 16 años que salió en excursión guiada en moto de agua en Roses (Girona)

Archivo - La Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra en una foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencia y de rescate buscan este jueves a un menor de 16 años que este miércoles se perdió con moto de agua tras salir con un grupo en una excursión guiada por Roses (Girona).

En el dispositivo participan los Bombers de la Generalitat, Protecció Civil, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, después de que los bomberos recibieran el aviso a las 00.48 horas, si bien fuentes del cuerpo de bomberos apuntan a Europa Press que fue visto por última vez este miércoles sobre las 21.

El menor estaba con el resto del grupo a la altura de la Almadrava y cala Canyelles y los equipos de emergencia han intensificado la búsqueda en la costa para tratar de encontrarlo.