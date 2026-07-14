Las búsquedas de circuitos en Cabo Verde crecen un 769% en Atrápalo por el Mundial de fútbol

Playa de Cabo Verde - ATRÁPALO

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las búsquedas de circuitos de viajes en Cabo Verde en Atrápalo han crecido un 769% tras la participación de la selección de este país en el Mundial de fútbol, informa la plataforma en un comunicado este martes.

Las búsquedas también han aumentado para otros países que han participado en la competición como Senegal (+664%) o Túnez (+385%), así como México (+169%), Francia (+101%) o Croacia (+83%).

La plataforma ha explicado que las búsquedas han subido aunque las reservas en estos países todavía no lo han hecho.

El director de Operaciones y Producto de Atrápalo, Roberto Ramos, ha explicado que el Mundial "funciona como un altavoz que coloca destinos poco habituales", pero que el interés aún no ha madurado a reserva.

Ha añadido que los circuitos son un producto de ticket alto "y decisión lenta, por lo que el Mundial actúa como generador de demanda temprana" que debe cristalizarse en las próximas semanas.