Cabify activa la categoría 'Cabify por Barcelona'

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabify ha mostrado este martes su compromiso con la movilidad local en Barcelona "para facilitar los desplazamientos a las personas que pueden ver afectado su día a día en Barcelona por el turismo masivo", por lo que activa la categoría 'Cabify por Barcelona' desde esta semana y de manera permanente.

Esta categoría "facilita el acceso a una movilidad bajo demanda a través de una serie de medidas": descuentos para el usuario que guarde en la app su casa o lugar de trabajo, y viajes más asequibles desde los barrios hasta el Aeropuerto o centros de salud, entre otras acciones que se irán activando, informa en un comunicado.

El director general en España, Alberto Gonzalez, ha afirmado que la empresa opera en Barcelona hace 15 años y entiende los problemas de la ciudad, por lo que defiende un turismo sostenible: "Tendemos la mano a instituciones, asociaciones vecinales y sociedad civil para encontrar soluciones comunes que permitan conciliar el turismo con el día a día".

La compañía considera que los problemas de movilidad para residentes de Barcelona también se agravan "cuando se tiene en cuenta que la oferta actual de licencias de VTC y taxi no es suficiente" para dar respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y visitantes de Barcelona y su área metropolitana, según la empresa.