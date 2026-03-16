El CAC pide un marco regulatorio para creadores de contenido con menos de 2 millones de seguidores

Archivo - El presidente del CAC, Xevi Xirgo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, ha pedido un marco regulatorio para los creadores de contenidos "que la ley deja fuera por tener menos dos millones de seguidores entre todas sus plataformas".

Según un estudio del CAC, el 73,4% de creadores de contenidos de vídeo de Catalunya con entre 100.000 y 2 millones de suscriptores (por lo que no están obligados a inscribirse en el Registro estatal de prestadores del servicio de intercambio de vídeos) no identifican correctamente sus mensajes comerciales como publicidad.

El estudio examina la situación de los creadores de contenido de Catalunya con una audiencia notable pero no están obligados a inscribirse en el censo (están obligados quienes tienen ingresos anuales superiores a 300.000 euros o superan los 2 millones de seguidores en el global de su actividad).

El CAC considera que bajo esos umbrales hay muchos creadores que quedan en un espacio desregularizado pero con una audiencia muy grande, especialmente entre los jóvenes.

Para Xirgo, "no puede ser que miles de creadores queden en un espacio desregularizado, y menos en Catalunya, donde el CAC ha reclamado de manera insistente las competencias en el entorno digital".

40 CREADORES

El estudio examina 40 creadores de contenido nacidos o arraigados en Catalunya, que acumulan más de 23 millones de suscriptores, con un total de 411 vídeos publicados en noviembre de 2025; en casi todos los casos publican sus contenidos en Instagram y Tiktok, y algunos también en Youtube.

El análisis del CAC muestra que la presencia de la publicidad está generalizada y que los vídeos, pese a su apariencia informal y espontánea, son un negocio que busca monetizar: el 82,5% de perfiles incorporan contenidos publicitarios en el discurso de los vídeos.

De la mustra de 411 vídeos, un 56,2% no incluye publicidad, un 39,4% sí y en un 4,4% no se puede determinar: de los vídeos con publicidad, un 58% no incluye ninguna indicación sobre la naturaleza comercial, un 26,6% la identifica correctamente y un 15,4% incorrectamente.

USO DEL CATALÁN

El estudio señala que el uso del catalán es minoritario entre los creadores, ya que el 28,2% de vídeos se difunden en catalán, y uno de los perfiles que usa exclusivamente el catalán supera el medio millón de suscriptores.

Entre los 15 perfiles con más audiencia, el catalán "es casi inexistente"; ninguno de ellos lo usa de forma exclusiva, y uno lo combina con el castellano.

El 7,1% de vídeos incluye alcohol de manera visible; el 12,4% alimentos con muchas grasas; los roles estereotipados de género aparecen en un 40,1% de casos, y un 32,4% se articula en un mensaje que presenta un ideal de belleza basado en cuerpos normativizados.