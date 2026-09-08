Uno de cada cinco autónomos en Catalunya es de nacionalidad extranjera, según UGT de Catalunya

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de cada cinco personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Catalunya es de nacionalidad extranjera, un 19,8% del total, frente al 15,7% que representaban hace 4 años, informa UGT de Catalunya en un comunicado este martes.

Según los datos del sindicato, la afiliación extranjera al RETA en Catalunya ha aumentado en 27.516 personas, pasando de 87.892 en julio de 2022 a 115.408 afiliados el mismo mes de este año, un 27,5% más.

Frente a este alza, la afiliación de los autónomos con nacionalidad española ha caído un 3,9%, casi en 4.000 personas, durante el mismo periodo, pasando de 470.890 a 466.902 afiliados.

Así, en términos generales, Catalunya ha ganado 23.528 personas afiliadas al RETA entre julio de 2022 y 2026, un 23,5% más, hasta los 582.310 autónomos.

"Sin la aportación de los trabajadores autónomos extranjeros, Catalunya tendría hoy casi 4.000 afiliados menos al RETA", ha explicado UGT de Catalunya, que ha instado a que las políticas públicas tengan en cuenta esta transformación estructural del trabajo.

Ha abogado porque la afiliación de trabajadores extranjeros pueda "jugar un papel importante" ante algunos de los retos del trabajo autónomo como el relevo generacional, y ha pedido reforzar los servicios de asesoramiento, el acceso a la financiación y una simplificación administrativa.

"Esta realidad debe ser tenida en cuenta en el diseño de las políticas de apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo y al comercio, con medidas que faciliten tanto la creación de nuevos negocios como la continuidad de los ya existentes", ha abogado.