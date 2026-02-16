EL CAdIC alerta que el actual modelo de polígonos industriales en Catalunya está "agotado"

Archivo - Un camionero circula con su camión por el Polígono Industrial de Constantí, en Tarragona. - Fabián A. Pons - Europa Press - Archivo

El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya ha afirmado que el modelo actual de polígonos industriales pequeños y dispersos basado en una gestión estrictamente municipal "está agotado ante los retos de la logística global y la industria 4.0".

Así lo explica la entidad en un comunicado este lunes tras el debate celebrado por el CAdIC en Barcelona el pasado viernes con diferentes expertos del sector, y en el que la principal conclusión fue que "el futuro de las Áreas de Actividad Económica (AAE) en Catalunya pasa por una reforma profunda de su planificación y gestión".

Durante la jornada, se destacó la urgencia de sincronizar los tiempos del urbanismo con los de las empresas, explica la entidad, y se propuso flexibilizar la normativa adaptando alturas, volúmenes y usos para permitir la incorporación de servicios avanzados a la producción.

En este sentido, la directora general de Urbanismo de la Generalitat, Elisabet Cirici, anunció la aprobación de una nueva Estrategia de activación de suelos por parte del Govern para "simplificar trámites y evitar que empresas estratégicas se marchen por la lentitud administrativa".

El debate finalizó con varias propuestas para el futuro del sector, como son superar los límites de los municipios para planificar sistemas industriales racionales, flexibilizar la normativa, crear órganos que impulsen la colaboración y gestión público-privada y mejorar la conectividad ferroviaria y digital de las áreas.