Cae una red dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos en Badalona (Barcelona)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Badalona (Barcelona) una red dedicada a presuntamente vender empadronamientos falsos para facilitar la residencia a extranjeros que se encuentran en situación irregular en España, cuya operación se ha saldado con dos detenidos, informa en un comunicado este martes.

La investigación empezó hace meses y la red, liderada por los dos presuntos autores detenidos, se centraba en la venta que en la mayoría de ocasiones a cambio de cantidades que oscilaban entre los 500 y los 1.000 euros, de certificados de empadronamientos fraudulentos con los que los ciudadanos procedentes de terceros países simularían una permanencia en territorio español con el objetivo de obtener un permiso de residencia o de trabajo.

Los delincuentes se acercaban a las oficinas de atención al ciudadano de Badalona para encontrar personas por la zona con este tipo de necesidades y los líderes de esta trama criminal se encargaban de la captación de personas propietarias o arrendatarias de inmuebles a las cuales ofertaba un porcentaje de sus ganancias a cambio de autorizar el empadronamiento.