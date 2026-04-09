Caen un 23,5% los robos en casas durante Semana Santa en Barcelona con 14 detenidos por los Mossos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los robos con fuerza en domicilios se han reducido respecto a 2025 un 23,5% en Barcelona durante el periodo de Semana Santa, en cuyo periodo han sido detenidas 14 personas, 6 de ellas la noche del 5 al 6 de abril, cuando fueron sorprendidas 'in fraganti' en diversos puntos de la capital catalana.

Este tipo de delitos, que se incrementan en temporadas cuando las personas se van de vacaciones, han obligado a la policía catalana a desplegar un dispositivo policial exclusivo entre el 27 de marzo y el 6 de abril, y que se ha enmarcado en el Pla Kanpai contra la multirreincidencia, informa en un comunicado este jueves.

De hecho, durante estos días se ha hecho un despliegue intensivos de agentes de paisano (Furas) en determinadas zonas de la ciudad para detectar baterías de personas, principalmente de países del este de Europa, especializados en robos con fuerza.

El dispositivo también ha contado con controles del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) y del Grup Regional de Motos en puntos de entrada y salida de vehículos.

CIUTAT VELLA Y SARRIÀ

El primer detenido de la noche del 5 al 6 de abril fue sorprendido 'in fraganti' en Ciutat Vella, cuando los mossos localizaron unas tarjetas de crédito en la calle, hicieron gestiones con el propietario y este confirmó que estaba fuera de casa.

Por ello, una patrulla se aproximó al domicilio y localizó dos personas haciendo tareas de vigilancia, y luego un tercer autor con herramientas para abrir puertas; entre los tres, acumulaban 63 antecedentes.

Poco después, sobre las 2.45 horas en Sarrià - Sant Gervasi, una patrulla de Furas detectó dos hombres, uno de los cuales accedió al edificio mientras el otro vigilaba, y en cuya finca se localizaron diversas puertas con marcadores.

Finalmente, sobre las 7.00, los mossos recibieron un aviso en un domicilio del barrio Gòtic, y posteriormente detuvieron a un hombre de 30 años en La Rambla.