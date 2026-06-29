Caen 2 clanes con 23 detenidos por prostituir a 53 mujeres en casas de Barcelona y Girona

El jefe de los especialistas de tráfico de seres humajos de la DIC, el subinspector Luis Moreno y el jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), el inspector Marcos Gómez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal y la Policía Nacional han logrado desmantelar 2 clanes presuntamente dedicados al tráfico de seres humanos con finalidad sexual, cuya investigación se ha saldado con 23 personas detenidas (15 mujeres y 8 hombres) por prostituir a un total de 53 mujeres en 11 casas-prostíbulo de las provincias de Barcelona y Girona.

Lo han explicado en rueda de prensa este lunes el jefe de los especialistas de tráfico de seres humanos de la DIC, el subinspector Luis Moreno y el jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), el inspector Marcos Gómez.

Ambos cuerpos establecieron un equipo conjunto tras iniciar la investigación en octubre de 2025, cuya explotación del caso se llevó a cabo el 17 de junio con más de 15 entradas y registros en diversas localidades y la liberación de 6 mujeres.

PRIMERA VÍCTIMA DETECTADA

La investigación empezó gracias al servicio de urgencias de un hospital de Sabadell (Barcelona) tras detectar posibles indicadores de víctima de tráfico de seres humanos en una de las mujeres, por lo que activó el protocolo y trasladó al Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) de los Mossos toda la información.

Los Mossos trabajaron intensamente con la víctima hasta que decidió interponer la denuncia, lo que propició el inicio de la investigación que permitió identificar a los 2 clanes: uno español y otro brasileño, que trabajaban de forma separada pero puntualmente confluían en temas logísticos y en el intercambio de mujeres.

PROSTITUCIÓN 'LOW COST'

Ambos clanes contactaban con las mujeres en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales, y una vez en España, les imponían deudas elevadas de dinero que debían saldar ejerciendo la prostitución.

Los 'captadores' eran los que se encargaban de realizar esta función (uno de ellos detenido en Jaén) y lograba contactar con las mujeres a través de falsos anuncios en redes sociales en los que ofrecían empleos, si bien las mujeres acababan aceptando por su situación de vulnerabilidad.

Una vez captadas, los principales líderes de ambas redes establecieron un tipo de prostitución 'low cost', con tarifas de 10 minutos por 20 euros, además de las tarifas más conocidas por los investigadores que oscilan entre los 50 y 60 euros por media hora de sexo.

Según el subinspector de la policía catalana, este tipo de tarifas agravaron las condiciones en las que eran obligadas a trabajar estas mujeres, ya de por sí malas, pero con un número de personas más elevado por el bajo precio.

De hecho, durante la investigación los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en una de las casas en el que llegaron a contar a más de 100 personas que entraban y salían de los prostíbulos durante 72 horas.

TESTAFERROS Y BLANQUEO

Los investigadores también han podido constatar que los integrantes de las redes utilizaban testaferros para poder alquilar las casas; de hecho, el clan español era el que se encargaba de esta gestión, y con regularidad acudían a los prostíbulos del clan brasileño para recoger las ganancias.

Por otro lado, la Policía Nacional ha iniciado una investigación paralela tras detectar diversos indicios de blanqueo de capitales a partir de los beneficios obtenidos de dicha actividad clandestina e ilegal.

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

De las 53 mujeres identificadas por ejercer la prostitución, los investigadores han logrado liberar a seis de ellas: una al inicio de la investigación, tres en el transcurso y dos al final.

Según el inspector Marcos Gómez, todas ellas tenían en común el alto grado de vulnerabilidad, si bien también estaban preocupadas por tener familiares a cargo en sus países de origen y sentirse amenazadas y controladas en dichos prostíbulos, de donde solo podían salir una hora al día y siempre con permiso de las 'controladoras'.

'CONTROLADORAS'

Sobre este rol en la estructura criminal, los investigadores han constatado que se trataban de mujeres (conocidas como 'mamis') que se aseguraban de que las víctimas iban pagando la deuda a través de los pocos beneficios que obtenían y de que no salían de las casas.

"Tenían que pedir autorización para salir del prostíbulo, no más de una hora o dos al día y a veces ni eso, ya que tenían que estar disponibles toda la semana", ha explicado el inspector de la Policía Nacional.

En cuanto al perfil de las 'controladoras', todas ellas eran mujeres que, según los investigadores, anteriormente podrían haber sido víctimas de tráfico de seres humanos con finalidad sexual, y que tras saldar sus deudas, hayan accedido de forma voluntaria o no a ocupar este papel dentro de la organización criminal.

EXPLOTACIÓN DEL CASO

La investigación se ha saldado con la intervención de 200.000 euros en efectivo, la localización de documentación de interés para y la incautación de diversas drogas y tres vehículos de alta gama.

Finalmente, los detenidos pasaron a disposición judicial el 19 de junio ante el Tribunal de Instancia de la Sección de Violencia de Género de Manresa (Barcelona) y la jueza decretó el ingreso a prisión para 8 de los investigados, cinco mujeres y tres hombres.