CaixaBank aprueba un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones de euros, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

La entidad ha detallado que el número máximo de acciones que adquirirá dependerá del precio medio de las compras, aunque las acciones propias no excederán en ningún momento el 10% del capital social.

El inicio del programa se anunciará en algún momento tras la finalización del actual programa de recompra de acciones, y tendrá una duración máxima de seis meses desde la fecha de lanzamiento.

A efectos del cómputo del capital regulatorio y, de conformidad con la normativa prudencial aplicable, CaixaBank se deducirá el importe monetario máximo de 500 millones de euros en las ratios de solvencia a 30 de septiembre de 2025.

Actualmente, CaixaBank está ejecutando el sexto programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros --anunciado en enero y que comenzó en junio--, que permite completar el objetivo de retribución al accionista del Plan Estratégico 2022-2024 por un total de 12.000 millones de euros.