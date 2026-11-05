CaixaBank y Banco Sabadell apuntan a una economía resiliente en 2027 pese a la geopolítica

Imagen de la jornada con la economista jefe de Banco Sabadell, Sofía Rodríguez, y el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández. - INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La economista jefe de Banco Sabadell, Sofía Rodríguez, y el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, han destacado la resiliencia de la economía global en 2027, aunque han coincidido en destacar los riesgos geopolíticos e inflacionarios que pueden condicionar esta evolución.

Lo han hecho en el marco de la jornada 'Perspectivas de los mercados financieros para 2027' organizada por la delegación catalana del Instituto Español de Analistas en Barcelona, informa la entidad en un comunicado este jueves.

Según el Instituto Español de Analistas, a lo largo del encuentro Fernández ha abogado por que la economía mundial continúe exhibiendo una notable resiliencia en 2027 e incluso llegue a crecer más que este año, mientras que Rodríguez ha destacado la capacidad de adaptación de los agentes económicos, las políticas fiscales expansivas y el impulso de la inversión vinculada a la IA.

Ambos economistas también han advertido de los diferentes riesgos, y mientras que Fernández se ha referido a la crisis en Oriente Próximo y su impacto en los precios como el principal foco de incertidumbre, a los que se suman también la situación fiscal de Francia y la evolución del ciclo inversor en IA en Estados Unidos.

Rodríguez, por su parte, ha alertado de que la persistencia de la inflación y las "elevadas necesidades de financiación pública y privada" aumentan la vulnerabilidad de las economías y los mercados ante posibles perturbaciones.

Respecto a la economía española, Fernández prevé que el PIB crezca un 2% en 2027, seis décimas menos que el 2,6% estimado para este año, mientras que Rodríguez ha afirmado que este crecimiento se apoyará en la demanda doméstica, impulsada por el consumo y la inversión.