CaixaBank y la Cámara de Tarragona impulsan la internacionalización de las empresas

El director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Maria González, y la presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé. - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Maria González, y la presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé, han firmado la renovación del acuerdo de colaboración para impulsar la internacionalización de las empresas del Camp de Tarragona, informa la corporación en un comunicado este viernes.

El acuerdo contempla el acuerdo de la entidad a las misiones comerciales multisectoriales que organiza la Cámara, especialmente en África, aunque también en Asia y América.

Además, se impulsarán jornadas informativas sobre mercados estratégicos y se reforzará la formación en áreas como las ventas internacionales, los sistemas de cobro y financiación y la estrategia de entrada a nuevos mercados.

González ha explicado que la colaboración "es una muestra clara del compromiso de CaixaBank con las empresas tarraconenses y su potencial exportador".

Por su parte, Roigé ha celebrado que la Cámara "continúa tejiendo alianzas con las principales empresas del territorio" para consolidarse como motor de la economía.