CaixaBank crea una plataforma de compraventa de créditos de carbono

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank CIB ha creado una plataforma de compraventa de créditos de carbono, una herramienta diseñada para facilitar a clientes corporativos y empresas la compensación voluntaria de emisiones de dióxido de carbono, informa en un comunicado este jueves.

La plataforma se integra en el mercado voluntario de carbono y permite a las empresas "adquirir y vender créditos de carbono de forma sencilla, segura y transparente".

CaixaBank actúa como intermediario único y realiza la identificación y búsqueda de créditos de carbono para el cliente, así como la relación y operativa con los distintos participantes del mercado y de la gestión de los procesos necesarios para ejecutar las operaciones.

La plataforma ha sido pensada "para integrarse en el día a día de las empresas, ofreciendo múltiples beneficios operativos" como centralizar la gestión de estos créditos u ofrecer asesoramiento personalizado.

Además, la herramienta facilita identificar la calidad de los créditos y mejora la trazabilidad de los mismos mediante la utilización de registros internacionales reconocidos.