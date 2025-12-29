CaixaBank dona 100 ordenadores a 10 entidades sociales de Barcelona con el programa 'ReUtilízame'

Entrega de ordenadores - CAIXABANK

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, a través de su programa de economía circular 'ReUtilízame', ha donado 100 ordenadores a 10 entidades sociales de la provincia de Barcelona, informa este lunes en un comunicado.

"Esta iniciativa social busca dar una segunda vida a materiales excedentes en buen estado, fomentando la solidaridad y el apoyo a entidades que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad", explica la entidad.

La entrega de los equipos informáticos ha contado con la colaboración del equipo de Acción Social de CaixaBank en Barcelona, que ha coordinado la identificación de las asociaciones beneficiarias y la logística de la donación.

Las entidades beneficiarias de la provincia de Barcelona han sido Fundació Privada Trinijove (Barcelona); Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Domus Misericordiae y la Fundació Badalona Capaç (Badalona); Fundació Idea, Associació Actuavallès y Fundació AVAN (Sabadell); Fundació Educativa Can Palet-Ca n'Anglada, Prodis y Associació Coordinadora d'Ajuda Unida (ACAU) (Terrassa).

Según la responsable de Acción Social de CaixaBank en Barcelona, Inés Jiménez, el programa 'ReUtilízame' refuerza el compromiso de esta entidad "con la sostenibilidad y la inclusión social, permitiendo a las empresas optimizar recursos y generar un impacto positivo en la sociedad".

Ha añadido que donar estos ordenadores no solo mejora la infraestructura tecnológica de las entidades sociales, sino que también contribuye a reducir la brecha digital mediante la "capilaridad de CaixaBank" en el territorio.

1.000 EQUIPOS EN UN AÑO

En el último año se han donado más de 1.000 equipos informáticos, ayudando a la digitalización de entidades sociales que lo necesitan.

CaixaBank ha habilitado la web https://cabkreutilizame.com/ para facilitar la comunicación entre las empresas donantes y las entidades sociales beneficiarias, y que cualquier interesado pueda consultar el material disponible para la donación.