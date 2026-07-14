CaixaBank Dualiza y FPEmpresa impulsan 40 proyectos de FP innovadores con más de 500.000 euros

Beneficiarios de las Ayudas Dualiza. - CAIXABANK DUALIZA

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La X Convocatoria de Ayudas Dualiza, de CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, con el apoyo de Fundación Deloitte, ha seleccionado a los 40 proyectos de FP "más innovadores" de España, a los que destinará 511.839 euros.

Los proyectos han sido impulsados por 40 centros líderes junto a 28 solicitantes adicionales, con un total de 68 centros de Formación Profesional (FP), implicando a 2.541 estudiantes y a 264 docentes, informan los impulsores de la iniciativa en un comunicado de este martes.

Entre los seleccionados, la IA "adquiere un protagonismo creciente", incluyendo sistemas de control de calidad industrial, plataformas para apoyar la interpretación de análisis clínicos o para adaptar documentación administrativa, y soluciones de voz inteligente para mejorar la accesibilidad digital.

También hay sistemas autónomos de inspección de infraestructuras con robótica móvil, entornos de aprendizaje con gemelos digitales, sistemas inteligentes de inventarios o plataformas de conectividad para emergencias alimentadas con energías renovables.

En conjunto, abarcan un "amplio espectro" de familias profesionales, con especial protagonismo de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, Agraria, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad.

"INNOVADOR Y APLICABLE"

Para su selección, la comisión evaluadora ha valorado especialmente el carácter "innovador y aplicable" de las propuestas, su capacidad de transferencia, la diversidad de agentes implicados y su impacto social.

La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha asegurado que la convocatoria sirve "como herramienta de apoyo a docentes y centros educativos", así como que 1 de cada 10 centros de FP de toda España haya presentado proyectos.

El presidente de FPEmpresa, Luis Garcia, ha subrayado que esta edición pone de manifiesto que los centros de FP son "espacios de talento, innovación y respuesta a los retos del entorno".