CaixaBank emite bonos Senior No Preferentes por valor de 500 millones de libras

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha vuelto al mercado británico con la emisión de bonos Senior No Preferentes por valor de 500 millones de libras (568,6 millones de euros), informa en un comunicado este miércoles.

La entidad ha explicado que la decisión se debe a las condiciones favorables del mercado y el sentimiento positivo de los inversores tras las discusiones sobre el Presupuesto del Reino Unido, y ha añadido que los bonos tienen un vencimiento a seis años y opción de amortización anticipada en el quinto año.

Es la primera emisión en Reino Unido desde la emisión de Tier 2 de enero de 2023 y coincide con a amortización del primer bono emitido por la entidad en libras esterlinas, que se ha llevado a cabo este miércoles.

Actualmente, el banco cuenta con tres emisiones públicas vivas en libras esterlinas en circulación, dos emisiones de bonos SNP y una emisión de bonos subordinados Tier 2.

CaixaBank ha explicado que la emisión ha tenido una sobresuscripción de 3 veces, lo que ha permitido fijar el precio en los 98 puntos básicos (pbs) sobre UKT (12 pbs por debajo del nivel de emisión inicial).