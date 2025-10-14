CaixaBank financia con 841 millones al sector vitivinícola hasta agosto (+2,9%)

El director de AgroBank, Jaime Campos, y el director general de la FEV, José Luis Benítez. - CAIXABANK

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha financiado con 841 millones de euros al sector vitivinícola española entre enero y agosto de este año, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2024, a través de 1.200 préstamos concedidos por AgroBank, informa en un comunicado este martes.

Por regiones, Catalunya es la que más financiación ha logrado, con 264,3 millones, seguida de Castilla-La Mancha y Extremadura, con 178 millones de euros, Madrid, que supera los 100 millones, y Andalucía, con 74,5 millones financiados.

Por otro lado, el director de AgroBank, Jaime Campos, y el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, han firmado la renovación del acuerdo entre ambas entidades.

El convenio persigue promover la competitividad del sector desde distintos ámbitos y generar oportunidades para el conjunto de las empresas vitivinícolas.

AgroBank podrá ofrecer productos financieros específicos orientados a facilitar la transformación digital de las empresas que forman parte de la entidad, y participará en la Encuesta de Madurez Digital del Sector del Vino.