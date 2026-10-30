CaixaBank gana 4.962 millones hasta septiembre, un 12,9% más

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Pagará un dividendo a cuenta de 18,44 céntimos brutos por acción el 6 de noviembre

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El banco ha destacado la aceleración de la actividad comercial y la captación de clientes --que alcanzaron los 21,1 millones en España y Portugal, 480.000 más en un año--, en el marco del Plan Estratégico 2025-2027.

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha celebrado que la entidad crece "de forma sólida y equilibrada, ganando clientes y aumentando" la actividad.

Gortázar ha añadido que siguen avanzando en la transformación del banco: "Estamos incorporando la inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas en toda la organización, con mejoras ya tangibles en la experiencia de cliente y en nuestra capacidad comercial".

"DINÁMICA POSITIVA"

CaixaBank ha explicado que la cuenta de resultados ha mostrado una "dinámica positiva" durante el periodo, con un Rote 12 meses del 18,8% a final del periodo, mientras que el margen de intereses fue de 8.186 millones, un 2,9% interanual más, apoyado por el crecimiento de volúmenes.

Los ingresos por servicios fueron de 4.182 millones, un 7,7% más, con un incremento de los servicios de gestión patrimonial del 12,5%, hasta 1.669 millones, y del 14,5% en los seguros de protección, hasta 1.000 millones, mientras que las comisiones bancarias se redujeron un 0,9%, hasta 1.513 millones, por el descenso del 2,1% de las comisiones bancarias recurrentes.

Por su parte, los ingresos de la cartera de participadas fueron de 349 millones, un 7,8% más, de los que 294 corresponden al resultado de entidades valoradas por el método de la participación (+10,9%) y 55 millones a ingresos por dividendos (-5,9%).

El margen bruto fue de 12.656 millones, un 4,4% más, y el margen de explotación, de 7.653 millones, un 4,6% más.

Los gastos de administración y amortización se situaron en 5.004 millones, un 4,3% más, y la ratio de eficiencia era del 39,4%, mientras que el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones fue de 452 millones.

VOLUMEN DE NEGOCIO

El volumen de negocio fue de 1,16 billones, un 6,4% más, "con una evolución muy positiva en créditos y recursos", mientras que la cartera de crédito sano creció un 8%, hasta 397.469 millones.

Por segmentos, la cartera de crédito sano en empresas aumentó en 19.404 millones (+11,4%); la de adquisición de vivienda lo hizo en 9.551 millones (+7%), y la de consumo, en 2.195 millones (+9,8%).

Los recursos de clientes alcanzaron los 760.353 millones a cierre del periodo, un 5,6% más, y los activos bajo gestión aumentaron un 10,6% interanual, hasta 216.333 millones: El patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs ascendió a 161.395 millones (+11,5%) y los planes de pensiones totalizaron 54.938 millones de euros (+8,1%).

Los recursos en balance se incrementaron un 3,8%, hasta 538.464 millones, con un aumento del 2,7 en los depósitos de clientes, hasta 438.932 millones, y del 11,3% en los pasivos por contratos de seguros, hasta 93.188 millones.

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones registraron 15.199 millones en los últimos doce meses (+17,9% interanual), mientras que la cartera de seguros de protección tuvo incrementos de las primas del 11,6% en los últimos doce meses (+12,5% en primas de vida-riesgo y +11,1% en novida).

Imagin cerró septiembre con 4,3 millones de clientes (un 9% más que un año antes) y un volumen de negocio de unos 24.300 millones de euros (+18% interanual), mientras que Banco BPI contribuyó al resultado del grupo con 339 millones.

MOROSIDAD

Los saldos dudosos "siguen en descenso un trimestre más", hasta 7.733 millones a cierre de septiembre y la ratio de morosidad bajó 1,76%.

Los fondos para insolvencias se situaron en 6.309 millones y la ratio de cobertura mejoró hasta el 82%, mientras que el coste del riesgo (últimos 12 meses), con un 0,24%, se mantuvo en niveles reducidos.

Los activos líquidos totales fueron 151.506 millones, y el 'liquidity coverage ratio' (LCR) del grupo era del 178%.

La ratio Common Equity Tier 1 (CET1) cerró septiembre en el 12,5%, que recoge el impacto extraordinario (-20 puntos básicos) del octavo programa de recompra de acciones, anunciado en abril, por 500 millones de euros.

Si no se incluye este impacto extraordinario, mejoró en 14 puntos básicos por la generación de capital (+202 pb), minorada por la evolución orgánica de los activos ponderados por riesgo (-43 pb), la previsión de dividendo con cargo al ejercicio (payout 60%) y el pago del cupón de AT1 (-127 pb), y el comportamiento del mercado y otros (-18 pb).

DIVIDENDO

De acuerdo con el plan de dividendos del banco, el consejo de administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta del 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2026, por un importe de 1.281 millones de euros (18,44 céntimos de euro brutos por acción), pagadero el próximo 6 de noviembre.

La entidad ha recordado que el plan de dividendos contempla la distribución en efectivo de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, a abonar en dos pagos: un dividendo a cuenta por importe de entre el 30% y el 40% del beneficio neto consolidado correspondiente al primer semestre de 2026 (a abonar durante el mes de noviembre), y un dividendo complementario, sujeto a aprobación final por parte de la Junta General de Accionistas (a abonar en abril de 2027).

En otro comunicado, el banco ha anunciado que el consejo de administración ha acordado ampliar por un periodo adicional de tres meses el plazo de duración del Programa de Recompra de Acciones por un importe máximo de 500 millones de euros hasta el 30 de enero de 2027.