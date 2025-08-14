CaixaBank incrementa un 25,5% la nueva producción de crédito a empresas hasta junio

Archivo - Sede corporativa de CaixaBank en Barcelona - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva producción de crédito a empresas de CaixaBank alcanzó los 26.970 millones de euros en el primer semestre de 2025 --el 55% destinado a pymes--, lo que supone un incremento del 25,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, la cartera de crédito sano a empresas creció un 6,7% en junio del presente ejercicio respecto a un año antes, con 10.672 millones de euros más, informa la entidad bancaria en un comunicado este jueves.

Los fondos movilizados a empresas han tenido como finalidad, principalmente, el refuerzo de su liquidez y dar apoyo a sus inversiones estratégicas, y, en paralelo, CaixaBank ofrece soluciones especializadas en factoring, confirming y renting.

En el ámbito internacional, la entidad bancaria ofrece a sus clientes-empresa apoyo mediante varias soluciones operativas con acceso efectivo territorial en 156 mercados de distintos países y asesoramiento para sus operaciones en el extranjero.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles destinadas a favorecer el desarrollo económico y social.