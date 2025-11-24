CaixaBank inicia este martes su séptimo programa de recompra de acciones

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank iniciará este martes su séptimo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones de euros y con una duración máxima de seis meses desde su lanzamiento.

La entidad financiera ha designado como gestor del programa a Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de los títulos, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

No podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro el correspondiente a los 20 días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.