CaixaBank lanza un agente IA que acompaña a clientes en la contratación de productos desde su app

Archivo - El agente de IA de CaixaBank - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado un nuevo sistema de agentes de inteligencia artificial (IA) destinado a mejorar la experiencia de sus clientes durante los procesos de contratación digital a través de la aplicación móvil de la entidad.

El nuevo servicio, que combina IA conversacional y acompañamiento humano para optimizar la contratación digital, será presentado durante la próxima semana en el Mobile World Congress de Barcelona, informa la compañía en un comunicado este lunes.

El primer agente IA de ayuda a la contratación, que ya está operativo, se dirige a clientes que hayan iniciado el proceso de contratación de préstamo preconcedido a través de la app y se estén encontrando con dificultades en el procedimiento.

En estos casos, el agente les ayuda a solucionar las dudas, a simular y definir la configuración ideal de su préstamo, cuotas y plazos, y facilitar que la contratación avance con agilidad.

El agente IA puede mantener una conversación con el cliente para ayudarle a concretar sus necesidades, ampliar la información que necesita y resolver las dudas que puedan surgir, y llegado el momento de la contratación, deriva al cliente a un especialista de la entidad, asegurando que no se pierda la información tratada.

INICIATIVAS PREVIAS

CaixaBank ya puso en marcha el pasado verano un agente basado en IA generativa para ayudar a los usuarios de la aplicación de banca móvil a informar a clientes de cuestiones relacionadas con las tarjetas.

Unos meses antes, CaixaBank había activado un agente IA que se creó para un equipo de más de 300 profesionales de la entidad encargados de orientar a los clientes que lo solicitan en la búsqueda de productos a través de los canales digitales.

Además de los agentes IA para atención al cliente, CaixaBank se encuentra desarrollando agentes IA para la mejora de procesos internos de la entidad.