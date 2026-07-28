CaixaBank lanza un paquete de ayudas económicas para los afectados por los incendios

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo para los afectados de los incendios forestales que están afectando a distintas zonas de España estas últimas semanas, informa en un comunicado este martes.

El banco ha explicado que se destinarán a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilita el rápido acceso de las compensaciones a los afectados.

También se destinarán a las inversiones que las explotaciones agrarias y ganaderas puedan precisar para continuar su actividad, para lo que se ha puesto en marcha una línea de financiación específica en condiciones especiales.

La entidad ha lanzado, además, una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas para atender sus necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional que permitirá cubrir los gastos necesarios para mantener la actividad.

Por último, ha puesto en marcha un préstamo de agroinversión sostenible con el objetivo de proceder a la reforestación con especies autóctonas y a la renovación de tractores, cosechadoras y sistemas de riego que se hayan visto afectados por el fuego durante la ayuda a las labores de extinción.