CaixaBank lanza un servicio de asesoramiento para tramitar las ayudas de la Ley de Dependencia

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, en colaboración con Qida, ha lanzado un servicio de asesoramiento integral a la tramitación de las ayudas de la Ley de Dependencia, informa en un comunicado este miércoles.

El servicio, que puede contratarse a través de Facilitea, la tienda online de CaixaBank, tiene como principal factor diferencial que "apoya al cliente hasta que se le reconoce un grado por parte de la Administración".

La entidad ha señalado que asume el riesgo "en dos momentos clave de la tramitación" como son el inicio, con un asesoramiento inicial gratuito de la viabilidad de la obtención del grado; y durante el proceso.

Así, si no se obtiene el grado, el servicio repite las gestiones sin coste adicional hasta que es otorgado por parte de la Administración.

El servicio ofrece dos llamadas o videollamadas de asesoramiento para resolver "todas las dudas" y se realiza un seguimiento activo, y se ofrece un resumen escrito de cada interacción.