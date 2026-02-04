CaixaBank moviliza 46.167 millones de euros en finanzas sostenibles en 2025, un 28% más

Archivo - Sede de CaixaBank en Barcelona - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha movilizado 46.167 millones de euros en finanzas sostenibles a cierre de 2025, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un 136% del objetivo de movilización previsto para 2025, de 33.928 millones de euros.

Así lo ha informado la entidad financiera en un comunicado este miércoles tras la presentación de sus resultados anuales, que revelan que la sostenibilidad "se ha consolidado como una oportunidad de negocio relevante y uno de los pilares de crecimiento fundamentales para el Grupo CaixaBank".

De esta movilización sostenible, un 79% corresponde a financiación (valorado en 36.699 millones de euros) y el 21% restante a intermediación (cifrado en 9.468 millones).

Por lo que se refiere a financiación, dicha actividad se ha incrementado un 32% respecto a 2024, ascendiendo a 27.651 millones de euros al cierre de ese ejercicio.

Por su parte, la intermediación, que consiste en la colocación de bonos sostenibles, fondos y planes de pensiones sin efecto de mercado y renting de vehículos, ha incrementado un 38% en comparación con 2024, con 6.858 millones de euros en ese año.

SEGMENTOS Y VOLUMEN

Por segmento de negocio, de los 36.699 millones de euros en financiación sostenible, 23.191 millones corresponden a CIB, que incluye Banca Corporativa, Banca Internacional y Banca de Instituciones, y a Banca Empresas pertenecen 6.860 millones.

En volumen, se encuentra la actividad de MicroBank, que asciende a 2.444 millones anuales, en el ámbito minorista se encuentran 2.104 millones, 281 millones corresponden a la actividad de CaixaBank Payments & Consumers y 1.819 millones hacen referencia a BPI, la entidad portuguesa perteneciente al Grupo CaixaBank.

En total, solo en 2025 se ha logrado superar el 46% del objetivo de movilización sostenible de 100.000 millones de euros para el periodo de tres años del Plan de Sostenibilidad 2025-2027.

Desde que la sostenibilidad pasó a ser uno de los "pilares estratégicos" del Grupo CaixaBank en 2022, la entidad ha movilizado 132.937 millones de euros en finanzas sostenibles.