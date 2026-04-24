CaixaBank movilizó unos 500 voluntarios por Sant Jordi para repartir rosas en residencias catalanas

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BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank movilizó este jueves a cerca 500 voluntarios por la Diada de Sant Jordi para repartir un total de 12.570 rosas a personas mayores y con discapacidad intelectual en 135 residencias y fundaciones de Catalunya.

Los directores territoriales de la DT Barcelona y DT Catalunya de CaixaBank, Maria Alsina y Josep Maria González, participaron en la entrega de rosas, confeccionadas manualmente por usuarios de la Asociación Alpi y del Centro Ocupacional Les Corts en Barcelona, informa la entidad bancaria en un comunicado de este viernes.

Además de la entrega de rosas, los voluntarios han hecho llegar peluchas y marcapáginas a menores hospitalizados en el Hospital Doctor Josep Trueta de Girona y el Hospital Santa Caterina de Salt (Girona).

En otra de las acciones, niños con discapacidad intelectual de la entidad Apasa han entregado 50 libros a los menores de Cáritas Amposta, en la provincia de Tarragona, que también han participado en una sesión de cuentacuentos inclusivo.

MEJORAR EL DÍA A DÍA

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha destacado que la acción permite acercarse a los usuarios de residencias y a las entidades que "trabajan para mejorar el día a día de las personas mayores y con discapacidad".

El director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Maria González, ha resaltado el "fuerte compromiso y la solidaridad" mostrados por el voluntariado de la entidad.