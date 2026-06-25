CaixaBank participa en un préstamo sindicado a la francesa Engie con un importe de 206,6 millones

Archivo - Sede de CaixaBank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha participado en un préstamo sindicado a la compañía energética francesa Engie con un importe de 206,6 millones de euros, en el marco de una financiación total de 1.033 millones con vencimiento en 2042.

Esta operación se estructura bajo el esquema 'Shopping Line Cover', una fórmula que CaixaBank ha utilizado por primera vez en este tipo de operaciones, informa en un comunicado este jueves.

Es una solución de financiación internacional que permite a empresas importadoras adquirir bienes y servicios de múltiples proveedores de un mismo país (en este caso, Alemania) bajo una única línea de crédito.

La entidad, que ha tenido el rol de MLA y 'lender', ha sido el único banco español en esta operación, que ha contado con la participación de Citi, HSBC, Deutsche Bank e ING.

La financiación va destinada a apoyar los proyectos energéticos e industriales renovables de Engie y cuenta con una cobertura del 95% otorgada por Euler Hermes, la agencia de crédito a la exportación alemana, que dispone de calificación AAA por S&P.