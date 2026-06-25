El Congreso pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y que asuma responsabilidades con su dimisión

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts, ha emplazado al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción.

Se trata de la moción que presentó el PP sobre la situación política derivada de las investigaciones judiciales sobre casos que afectan al PSOE.

Después de la negativa de PSOE y Sumar a permitir una votación en el Pleno del Congreso sobre la exigencia de adelantar las elecciones generales, el texto que finalmente se ha sometido a consideración de sus señorías se ha votado separadamente por puntos.

Por un lado, se ha aprobado, con apoyo de PP, Vox, Junts y UPN, instar a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.

En otro punto, y con los mismos votos a favor, se ha acordado que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".

Y se ha aprobado un tercer punto con el que el PP aprovechó para censurar la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara de impedir la votación en el Pleno de las dos enmiendas presentadas hace una semana por el PP y Junts a una moción de los 'populares' a la que ambos pretendían añadir una exigencia de convocatoria de elecciones.

En concreto, y gracias a la abstención de Junts y Podemos, el Congreso proclama "su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional" y, en consecuencia, repruebe "la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos del debate de determinadas iniciativas o enmiendas".

Lo que vetó la Mesa del Congreso, por lo que no se ha votado este jueves, fue la pretensión del PP de que el Congreso manifestase "su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales", y reclamase la "inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones. PSOE y Sumar alegan que convocar elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo que no puede ser objeto de votación en el Legislativo.