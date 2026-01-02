CaixaBank reparte 35.000 regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad y personas mayores

Voluntarios reparten regalos a niños y personas mayores. - CAIXABANK

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha repartido más de 35.000 regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad y personas mayores con el programa solidario 'El Árbol de los Sueños', que ha cumplido su octava edición, informa la entidad en un comunicado este viernes.

La iniciativa ha entregado los regalos que han pedido en sus cartas de estas Navidades a más de 34.000 niños y "por primera vez" ha incorporado como beneficiarios a más de mil mayores que viven en residencias de toda España o que participan en talleres y utilizan servicios ofrecidos por entidades sociales en todas las comunidades autónomas.

El programa ha puesto el foco este año en los valores que conlleva que cada beneficiario reciba el regalo que había pedido por la atención, tiempo y cariño que implica hacer realidad un deseo.

Gracias a las cerca de 3.500 oficinas que participado en este programa, CaixaBank ha logrado llevar, un año más, 'El Árbol de los Sueños' a todas las comunidades autónomas.

Entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre, las oficinas de CaixaBank dispusieron de cartas escritas por niños de hasta 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo por diferentes motivos y por personas mayores.

Para colaborar con esta iniciativa, el cliente ha tenido que dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se le ha asignado una de las cartas escritas por un niño en la que se detallaba el regalo concreto que deseaba para estas Navidades; una vez recogida la carta, los participantes tuvieron hasta el 12 de diciembre para llevar su regalo a su oficina, con un límite máximo de 50 euros.

400 ENTIDADES SOCIALES

A partir de esa fecha, CaixaBank y más de 400 entidades sociales vinculadas a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil en todas las comunidades autónomas, incluyendo sus delegaciones, se han encargado de la recogida y reparto de los regalos.

De esta forma, "los niños han podido ver convertida su ilusión en realidad, teniendo en cuenta que para muchas familias este ha sido el único regalo que han recibido en Navidades".