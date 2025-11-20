CaixaBank repartirá regalos a más de 34.000 niños en riesgo de vulnerabilidad

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank repartirá el regalo que piden en sus cartas más de 34.000 niños en riesgo de vulnerabilidad para "hacer realidad sus deseos" por Navidad a través de su programa 'El Árbol de los Sueños', informa en un comunicado este jueves.

El programa se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank, que disponen desde este miércoles de cartas escritas por niños, de hasta 12 años, que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad.

Los clientes de la entidad que quieran participar en el 'Árbol de los Sueños' deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una de las cartas escritas por un niño, y tendrán hasta el 12 de diciembre para llevar a su oficina el presente, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales con las que colabora en este programa organizarán la recogida y reparto de los regalos, teniendo en cuenta que "para muchas familias este es el único regalo que reciben gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre los clientes de la entidad".

La edición de 2025 es la octava de 'El Árbol de los Sueños' y la previsión de atender las peticiones de un total de 34.525 cartas implica superar un nuevo récord de beneficiarios de la iniciativa.

Con esta campaña, desde la primera edición del programa, en 2018, CaixaBank habrá contribuido a entregar regalos a más de 220.000 niños en riesgo de pobreza y exclusión social.