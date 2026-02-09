CaixaBank Research actualiza sus previsiones para la economía española con un alza del 2,5% en 2026

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Feb.

CaixaBank Research ha actualizado sus previsiones de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española en 2026, de un alza del 2,1% hasta acercarse a un 2,5%, por el dinamismo de los indicadores recientes y la composición del crecimiento de la misma, según el informe mensual de la entidad publicado este lunes y recogido por Europa Press.

Según el análisis de CaixaBank Research, ha habido un "giro" en los motores de crecimiento de la economía española, por el que la actividad ya no está impulsada principalmente por la demanda externa neta y el consumo público, sino por el privado, es decir, el consumo de los hogares y la inversión.

"El dinamismo de los indicadores recientes y la composición del crecimiento nos obligarán a revisar al alza el escenario macroeconómico. La previsión actual de avance del PIB para 2026 se sitúa en el 2,1%, pero los últimos datos sugieren que podría acercarse al 2,5%", explica la entidad.

CaixaBank Research menciona la escasez de vivienda y el aumento del precio de la misma, textualmente, como un "freno" a la movilidad geográfica y la capacidad de consumo e inversión de los hogares.

DEUDA

CaixaBank Research también ha señalado que el actual ciclo expansivo "no va acompañado de un incremento de desequilibrios macroeconómicos" que sí ha caracterizado otras fases anteriores.

Según el informe mensual de la entidad, la deuda privada, que entre los años 2000 y 2007 creció de forma sostenida y pronunciada, "se ha reducido de forma continuada en los últimos años", hasta situarse en niveles históricamente bajos, dice textualmente el texto.

Ocurre lo mismo con la posición deudora neta de España frente al resto del mundo, que tras acercarse al 100% del PIB en 2007 se sitúa ya cerca del 40%, lo que disminuye la vulnerabilidad frente a cambios en el sentimiento de los inversores internacionales, un tema "esencialmente relevante" en el contexto actual.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

Así, y a pesar de que el contexto internacional no "invita" al optimismo, CaixaBank Research ha afirmado que, en el caso de la economía española, el punto de partida es mejor de lo previsto, ya que el crecimiento no se apoya en la acumulación de desequilibrios.

La IA, además, y el avance tecnológico en general, abre un abanico de oportunidades que "si se sabe aprovechar" puede hacer cerrar otro año positivo, ha añadido.

CIERRE 2025

Según los últimos datos compartidos por la entidad en el informe de febrero, la economía española cerró 2025 con un avance del PIB del 2,8% interanual, el doble que el de la eurozona, un punto porcentual por encima que el promedio desde el año 2000 y hasta 0,5 puntos más de lo previsto inicialmente.

En términos intertrimestrales, la economía avanzó un 0,8% en el cuatro trimestre del ejercicio.