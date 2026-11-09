CaixaBank Research prevé que la economía española crecerá un 2% en 2027 y un 2,6% este año

Los responsables del informe - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research prevé que la economía española crecerá un 2% en 2027, tras el 2,6% con el que augura que cerrará este año, por encima de la eurozona, cuyo incremento del producto interior bruto (PIB) está previsto en el 1% este año y el 1,6% en 2027.

Lo han explicado este lunes en rueda de prensa el economista jefe de CaixaBank Research, Enric Fernández; el director de Economía Española de CaixaBank Research, Oriol Aspachs; los economistas de CaixaBank Research y autores del informe, David M. Turégano, Oriol Carreras y Adrià Morron, y el economista de CaixaBank Research y coordinador del informe, Javier G. Arenas.

Fernández ha explicado que, el próximo año, la economía española mantendrá su resiliencia, pero que la previsión del crecimiento es inferior a la de este año por "vientos de cara" como unos tipos de interés más elevados y una menor aportaciones de algunos aspectos que han contribuido en el crecimiento de este año.

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