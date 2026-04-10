CaixaBank Research prevé "elevada estabilidad" en las expectativas de inflación a medio plazo

Informe mensual de CaixaBank Research - CAIXABANK

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research cree que las expectativas de inflación a medio plazo muestran "una elevada estabilidad a ambos lados del Atlántico", lo que ayuda a que las perturbaciones tengan un impacto moderado en el canal financiero a raíz del conflicto en el Golfo Pérsico, según su informe mensual de abril.

El director de Economías y Mercados Internacionales en CaixaBank Research, José Ramón Díez, opina que la incertidumbre "continúa presidiendo cualquier diagnóstico sobre la duración y el alcance de la inestabilidad" que domina el comportamiento de la economía mundial.

De esta forma, ha afirmado que el canal inflacionista ya se ha activado, con el impacto inicial en carburantes haciéndose sentir en los datos de inflación de marzo (3,3% en España y 2,5% en la eurozona).

Asimismo, cree que para valorar el impacto final sobre la inflación será necesario tener en cuenta las medidas fiscales aplicadas por cada país para amortiguar el efecto del choque de oferta.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA

Los potenciales efectos negativos en crecimiento a través del canal comercial serán "asimétricos entre regiones y países", teniendo en cuenta la dependencia energética del crudo y del gas procedente de Oriente Próximo, la eficiencia energética, la estructura sectorial y la capacidad fiscal para suavizar el efecto del choque de oferta.

Entiende el autor que esto dificulta realizar proyecciones económicas y financieras, "con la sensación de que el mayor riesgo, si la tregua de dos semanas no llega a buen puerto, es que las entregas físicas de crudo se vean amenazadas", lo que podría desencadenar un aumento de la demanda por motivos precautorios, llevando el precio a niveles mucho más altos que los vistos hasta el momento.

Además, ha explicado que las grandes economías del sudeste asiático (India, Filipinas o Vietnam) serán los países potencialmente más afectados, junto a los países africanos con una gran importancia relativa del sector agrícola y, por tanto, con elevada dependencia de los precios y flujos de los fertilizantes.

Díez ve que Estados Unidos, en cambio, debería sufrir un menor impacto potencial "al mejorar su relación real de intercambio con las subidas del precio del petróleo y del gas natural", aunque alerta de que hay otros factores que dificultarán la estrategia de la Fed (Sistema de la Reserva Federal) en los próximos trimestres.

ESTRECHOS DE ORMUZ Y BAB EL-MANDEB

Con el 80% del comercio mundial utilizando la vía marítima, ha asegurado que se vuelve a poner de manifiesto "la importancia de algo tan básico como la geografía, con 'choke points' como los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, cuyo control puede alterar la oferta de productos estratégicos para las cadenas de valor mundiales".

"En un evento geopolítico como el actual, se puede dar marcha atrás, pero más difícil es evitar las cicatrices estructurales en las decisiones de los agentes económicos provocadas por la pérdida de confianza", ha asegurado Díez, que hace énfasis en que aún no se han manifestado en su totalidad las ocasionadas por la tormenta arancelaria de los últimos meses.