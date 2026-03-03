CaixaBank Research prevé un "repunte temporal" de la inflación por el conflicto en Oriente Medio

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research ha previsto un "repunte temporal" de la inflación por el conflicto en Oriente Medio, aunque ha puntualizado que no alterará la estrategia actual de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), en un comunicado este martes.

La entidad ha señalado que, con el escenario actual, el crecimiento previsto del producto interior bruto (PIB) "podría ser alguna décima inferior", aunque ha apuntado que el impacto del conflicto dependerá de la duración y el alcance geográfico de las tensiones.

Sin embargo, ha añadido que si los precios de la energía se mantienen "más elevados de manera persistente", amenazaría con disrupciones más significativas y efectos indirectos sobre la inflación que podrían presionar las expectativas.

En este escenario, sí que sería probable un "tono más 'hawkish' por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED) y del BCE", con subidas de tipos que se añadirían a las disrupciones de oferta sobre la actividad.

Así, a pesar de que el escenario central no ha variado, los mercados empiezan a ver opciones de que el BCE suba un cuarto de punto los tipos de interés a finales de año.

IRÁN

Ha recordado que Irán es el cuarto mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tiene la segunda mayor reserva de gas natural del mundo y tiene el control del estrecho de Ormuz.

Además, ha señalado que Qatar Energy, que produce el 20% de la oferta global de gas natural licuado (GNL) del mundo, ha parado su producción al recibir ataques de drones iraníes.

Por ello, en el mercado spot, el petróleo y el gas TTF suben hasta 80 dólares y 60 euros (cerca del +20% y del +100%), respectivamente, y con elevada volatilidad.

La entidad ha añadido que, si se mantiene la tensión de precios que recogen los futuros, el escenario para la eurozona y España se debilitaría, pero, con el apoyo de las existencias energéticas acumuladas a nivel global y unas expectativas de inflación ancladas, "no sufriría un cambio profundo".