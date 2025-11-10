CaixaBank sube un 24% la financiación de pisos con certificación energética A y B hasta septiembre

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha aumentado en un 24% la financiación de viviendas con certificación energética A y B hasta septiembre, hasta alcanzar los 1.185 millones de euros, informa este lunes.

En total, ha firmado 5.710 operaciones de este tipo, mientras que en el mismo periodo de 2024 se formalizaron 4.089 operaciones por un importe total de 958 millones.

La entidad ha recordado que ofrece la 'Hipoteca Eficiente', destinada a la adquisición y reforma de una vivienda para hacerla eficiente, y que financia actuaciones como mejoras de aislamiento, sustitución de ventanas, instalación de sistemas de climatización más eficientes o incorporación de energías renovables.

Para acceder a esta modalidad, las reformas deben suponer una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía no renovable y una mejora mínima del 7% en la calificación energética global del inmueble.

"Con esta línea de negocio, CaixaBank refuerza su compromiso con los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética del parque inmobiliario", ha añadido el banco.