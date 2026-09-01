CaixaForum de Barcelona acogerá a partir de noviembre una exposición sobre el imperio asirio

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BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Barcelona acogerá durante el último cuatrimestre de 2026 las exposiciones 'Una fuerza del pasado', que explora la influencia de las imágenes y las formas del pasado en el arte contemporáneo, y 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria', que recupera a uno de los reyes olvidados de la historia, informa este martes la Fundación La Caixa en un comunicado.

Tomando como punto de partida el título de un poema de Pier Paolo Pasolini que reivindica la tradición como una forma de pensar en el presente, la exposición 'Una fuerza del pasado' reúne una selección de las obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa para explorar cómo los artistas contemporáneos abordan los lenguajes visuales y culturales heredados.

La muestra se abrirá el 23 de septiembre y hasta el 10 de enero y se han reunido obras que remiten a pinturas, esculturas, mitologías e iconografías del pasado mediante la cita, la apropiación, el homenaje y la confrontación crítica.

El CaixaForum inaugurará el 18 de noviembre 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria', que se podrá visitar hasta marzo de 2027, en la que se repasan las múltiples facetas del último gran rey de Asiria y uno de los monarcas más olvidados de la historia.

Organizada por la Fundación La Caixa en colaboración con el British Museum, la muestra presenta más de 150 piezas de la colección de la pinacoteca londinense que ilustran la vida y la influencia del monarca y poner en perspectiva su importancia histórica.

Entre los años 669 y el 631 a.C., Asurbanipal gobernó el imperio más grande del mundo desde la ciudad de Nínive, la actual Mosul (Irak), y su reinado marcó el punto culminante del imperio asirio.

CosmoCaixa ofrecerá la exposición 'Tiburones. Los guardianes de los océanos', una mirada profunda a los secretos de estos animales presentes en los océanos desde hace 450 millones de años e imprescindibles para mantener el equilibrio ecológico de los mares.

Además, el museo acogerá durante un año un esqueleto de ballena, instalación que contribuirá a concienciar al público sobre el papel de estos cetáceos en los ecosistemas marinos.